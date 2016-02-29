ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

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ЛЕЧЕНИЕ НАРКОМАНИИ

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РЕАБИЛИТАЦИЯ

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НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ЛЕЧЕНИЕ

Вывод из запоя

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА

приезд за 40 мин.

  • Осмотр
  • ЭКГ
  • Диагностика
  • Назначения
2000
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УСИЛЕННАЯ КАПЕЛЬНИЦА

Через 30 мин становиться легче

  • Осмотр
  • ЭКГ
  • Диагностика
  • Назначения
5000
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КАПЕЛЬНИЦА + КОДИРОВАНИЕ

комплекс

  • Осмотр
  • ЭКГ
  • Диагностика
  • Назначения
7000
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СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА

СЕМИНИЦА ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ

СЕМИНИЦА ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ

Врач психиатр – нарколог
АЛЕКСЕЕВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ

АЛЕКСЕЕВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ

Врач психиатр – нарколог
КОВТУН ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ

КОВТУН ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ

Психолог-консультант

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

30 лет

опыт в наркологии

1000 +

благодарных пациентов

15 врачей

высшей категории

100 %

анонимность

СЕРТИФИКАТЫ И ЛИЦЕНЗИИ

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УСЛОВИЯ ЦЕНТРА ВИТА-МЕД

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВИТА-МЕД

Наркологический центр Вита-Мед в Белгороде — это частная независимая наркологическая медицинская клиника с услугами по лечению и реабилитации всех видов зависимости. Так же наркологический центр предлагает услуги по выводу и снятия похмелья и запоя на дому или скорой неотложной медицинской помощи.

На сегодняшний день проблема алкоголизма сравнима с масштабами эпидемии или пандемии. По официальным данным в России стоят на наркологическом учете порядка 8 млн. граждан. И это только официальная статистика, сколько лиц действительно употребляет алкоголь и наркотики не известно и эту цифру можно смело умножать на 2.

Зависимость — это заболевание которое нуждается в особенном лечении и просто медикаментозного лечения в клиники часто недостаточно. Когда зависимость приобретает неуправляемый характер и сопровождается сильными запоями нужна комплексная помощь.

  1. — Вывод из запоя в клинике (Интенсивная терапия)
  2. — Медицинское сопровождение и уход
  3. — Реабилитация в наркологическим центре
  4. — Социализация
  5. — Сопровождение и поддержание стойкой ремиссии

Сегодня в России огромное количество реабилитационных центров для зависимых, частных наркологических центров, а также клиник и стационаров. Для того что бы правильно подобрать частную наркологическую клинику необходимо убедиться и проверить:

  • — Сертификаты и лицензии
  • — Условия содержания
  • — Специалисты и врачи
  • — Опыт работы с зависимыми

Наша частная клиника по лечению зависимости имеет все необходимые документы и лицензии на осуществления деятельности. Реабилитационный центр имеет программу с индивидуальным подходом лечения и дальнейшим сопровождением в социуме. Вы можете приехать и убедиться в условиях проживания, наличии специалистов, получить квалифицированную, бесплатную консультацию опытного врача нарколога или консультанта по химической зависимости. Наркологический центр Вита-Мед является частной клиникой с огромным опытом работы.

При поступлении пациента помещают в наркологический стационар для вывода из запоя, так как в большинстве случаев зависимый самостоятельно остановиться и выйти из запоя или терпеть ломку не может.

Наркологическая клиника предлагает услуги выезда на дом врача нарколога и так же сопровождении в реабилитационный центр, в случае если зависимый лечиться на отрез отказывается.

Наркологический центр оказывает помощь при различных видах зависимости, связанных с злоупотреблением алкоголем или других видов психоактивных веществ, а также предлагает реабилитацию и назначение терапии при психологических расстройствах и различных видах игромании.

При обращении в наш анонимный наркологический центр мы окажем весь комплекс услуг включая приезд на дом и мотивация на лечение.

После того как пациент поступает в клинику в Белгороде, опытные врачи наркологи проводят диагностику и назначается соответствующее лечение.

Терапия проводиться в течении 3-5 дней, после чего пациент чаще всего идет на поправку и готов переходить на следующий этап выздоровление в условиях стационара.

Цены в клинике самые демократичные и приемлемые.

  • — Наркологический центр 28 дней стационарного лечения алкоголизма – 30000 рублей
  • — Наркологический центр 1 месяц стационарного лечения наркомании – 35000 рублей
  • — Реабилитационный центр для алкоголиков 1 месяц реабилитации – 40000 рублей
  • — Реабилитационный центр для наркоманов 1 месяц реабилитации – 40000 рублей
  • — Реабилитация других видов зависимости 1 месяц реабилитации – 40000 рублей

Цены на наркологические услуги

  •  — Сутки 5000 рублей, каждые последующие 3000 рублей
  • — Для полноценного вывода из запоя в клинике рекомендуется 20-25 дней.
  • — Кодирование 7000 рублей.
  • — Вызов врача на дом 3500 рублей.
  • — Консультация – бесплатно.
наркологический центр

УСЛОВИЯ ЦЕНТРА ВИТА-МЕД

Наркологический стационар 1000 сутки

В случае если человек находиться в сильном запое более недели, не может остановиться и прекратить употребление , необходима стационарная помощь и наблюдение.

В стационаре мы предлагаем

  • Медицинский уход и наблюдение
  • 3х разовое питание
  • Психологическая помощь
  • Консультации
  • Рекомендации
  • ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
    2000 ₽
  • ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ НА ДОМУ
    3000 ₽
  • СТАЦИОНАР СУТКИ
    1000 ₽
  • РЕАБИЛИТАЦИЯ СУТКИ
    800 ₽
  • КОДИРОВАНИЕ
    от 4000 ₽
  • КОНСУЛЬТАЦИЯ
    Бесплатно