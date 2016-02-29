Наркологический центр Вита-Мед в Белгороде — это частная независимая наркологическая медицинская клиника с услугами по лечению и реабилитации всех видов зависимости. Так же наркологический центр предлагает услуги по выводу и снятия похмелья и запоя на дому или скорой неотложной медицинской помощи.

На сегодняшний день проблема алкоголизма сравнима с масштабами эпидемии или пандемии. По официальным данным в России стоят на наркологическом учете порядка 8 млн. граждан. И это только официальная статистика, сколько лиц действительно употребляет алкоголь и наркотики не известно и эту цифру можно смело умножать на 2.

Зависимость — это заболевание которое нуждается в особенном лечении и просто медикаментозного лечения в клиники часто недостаточно. Когда зависимость приобретает неуправляемый характер и сопровождается сильными запоями нужна комплексная помощь.

— Вывод из запоя в клинике (Интенсивная терапия) — Медицинское сопровождение и уход — Реабилитация в наркологическим центре — Социализация — Сопровождение и поддержание стойкой ремиссии

Сегодня в России огромное количество реабилитационных центров для зависимых, частных наркологических центров, а также клиник и стационаров. Для того что бы правильно подобрать частную наркологическую клинику необходимо убедиться и проверить:

— Сертификаты и лицензии

— Условия содержания

— Специалисты и врачи

— Опыт работы с зависимыми

Наша частная клиника по лечению зависимости имеет все необходимые документы и лицензии на осуществления деятельности. Реабилитационный центр имеет программу с индивидуальным подходом лечения и дальнейшим сопровождением в социуме. Вы можете приехать и убедиться в условиях проживания, наличии специалистов, получить квалифицированную, бесплатную консультацию опытного врача нарколога или консультанта по химической зависимости. Наркологический центр Вита-Мед является частной клиникой с огромным опытом работы.

При поступлении пациента помещают в наркологический стационар для вывода из запоя, так как в большинстве случаев зависимый самостоятельно остановиться и выйти из запоя или терпеть ломку не может.

Наркологическая клиника предлагает услуги выезда на дом врача нарколога и так же сопровождении в реабилитационный центр, в случае если зависимый лечиться на отрез отказывается.