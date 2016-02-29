ВЫЗОВ НАРКОЛОГА
приезд за 40 мин.
Вывод из запоя
приезд за 40 мин.
Через 30 мин становиться легче
комплекс
опыт в наркологии
благодарных пациентов
высшей категории
анонимность
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Наркологический центр Вита-Мед в Белгороде — это частная независимая наркологическая медицинская клиника с услугами по лечению и реабилитации всех видов зависимости. Так же наркологический центр предлагает услуги по выводу и снятия похмелья и запоя на дому или скорой неотложной медицинской помощи.
На сегодняшний день проблема алкоголизма сравнима с масштабами эпидемии или пандемии. По официальным данным в России стоят на наркологическом учете порядка 8 млн. граждан. И это только официальная статистика, сколько лиц действительно употребляет алкоголь и наркотики не известно и эту цифру можно смело умножать на 2.
Зависимость — это заболевание которое нуждается в особенном лечении и просто медикаментозного лечения в клиники часто недостаточно. Когда зависимость приобретает неуправляемый характер и сопровождается сильными запоями нужна комплексная помощь.
Сегодня в России огромное количество реабилитационных центров для зависимых, частных наркологических центров, а также клиник и стационаров. Для того что бы правильно подобрать частную наркологическую клинику необходимо убедиться и проверить:
Наша частная клиника по лечению зависимости имеет все необходимые документы и лицензии на осуществления деятельности. Реабилитационный центр имеет программу с индивидуальным подходом лечения и дальнейшим сопровождением в социуме. Вы можете приехать и убедиться в условиях проживания, наличии специалистов, получить квалифицированную, бесплатную консультацию опытного врача нарколога или консультанта по химической зависимости. Наркологический центр Вита-Мед является частной клиникой с огромным опытом работы.
При поступлении пациента помещают в наркологический стационар для вывода из запоя, так как в большинстве случаев зависимый самостоятельно остановиться и выйти из запоя или терпеть ломку не может.
Наркологическая клиника предлагает услуги выезда на дом врача нарколога и так же сопровождении в реабилитационный центр, в случае если зависимый лечиться на отрез отказывается.
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Наркологический центр оказывает помощь при различных видах зависимости, связанных с злоупотреблением алкоголем или других видов психоактивных веществ, а также предлагает реабилитацию и назначение терапии при психологических расстройствах и различных видах игромании.
При обращении в наш анонимный наркологический центр мы окажем весь комплекс услуг включая приезд на дом и мотивация на лечение.
После того как пациент поступает в клинику в Белгороде, опытные врачи наркологи проводят диагностику и назначается соответствующее лечение.
Терапия проводиться в течении 3-5 дней, после чего пациент чаще всего идет на поправку и готов переходить на следующий этап выздоровление в условиях стационара.
Цены в клинике самые демократичные и приемлемые.
Цены на наркологические услуги
Наркологический стационар 1000 сутки
В случае если человек находиться в сильном запое более недели, не может остановиться и прекратить употребление , необходима стационарная помощь и наблюдение.
В стационаре мы предлагаем